Врачи в Удмуртии провели операцию пациенту с ножом в области сердца

Хирурги Глазовской межрайонной больницы провели операцию по извлечению ножа из грудной клетки пациента в области сердца. Хирургическое вмешательство заняло чуть более часа. Об этом во «ВКонтакте» сообщила первый зампредседателя правительства республики Татьяна Чуракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Чуракова, vk Фото: Татьяна Чуракова, vk

«В приемный покой больницы поступил молодой мужчина с ножевым ранением в области сердца. Пациента немедленно доставили в операционную. Хирургам потребовалось чуть более часа, чтобы ювелирно удалить опасный предмет и провести ушивание поврежденных органов грудной клетки. Благодаря слаженным и точным действиям команды, критическую ситуацию удалось взять под контроль»,— написала она.

Операция прошла под руководством заведующего хирургическим отделением медучреждения Романа Петрова. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. О причинах ножевого ранения не сообщается.

Анастасия Лопатина