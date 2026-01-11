Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в подмосковном Клину

На трассе А-108 в подмосковном Клину автомобиль Opel столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В результате пассажир легкового автомобиля погиб на месте. Водитель и еще двое пассажиров Opel госпитализированы. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла около 17:15 мск. По предварительной информации, водитель Opel выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.