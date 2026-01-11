Багаж пассажиров Utair доставили из Москвы в Дубай спустя три дня

Пассажиры рейса Utair из Москвы в Дубай могут получить багаж, который изначально не погрузили в самолет. Чемоданы доставили в Дубай сегодня в 17:00 мск. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.

Telegram-канал Mash сообщал, что более 30 пассажиров рейса Москва — Дубай третий день не могут получить багаж. Сотрудники аэропорта Дубая приняли 15 заявлений об утере багажа.

С аналогичной проблемой столкнулись пассажиры рейса Utair Дубай — Москва 11 января. Пресс-служба Внуково сообщила, что в аэропорту отправления не погрузили в самолет 135 единиц багажа. «Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж»,— следует из сообщения.