В США зафиксировали распространение «розового кокаина»

В США за последние месяцы распространился наркотик «туси», который еще называют «розовым кокаином», пишет Axios.

«Туси» — смесь психоактивных веществ. В его составе могут быть кетамин, экстази, метамфетамин, оксикодон, кофеин и кокаин. Единственным постоянным признаком наркотика является розовый цвет, который должен привлекать молодежь, отмечает издание. Как сообщают власти, «Туси» оказывает непредсказуемый эффект на человека из-за меняющегося состава. Отзывы потребителей варьируются от эйфории, прилива энергии и общительности до галлюцинаций, тревоги, паранойи и спутанности сознания.

По словам Кейтлин Браун, клинического директора Американских центров по лечению отравлений, многие потребители «туси» считают, что принимают слабый психоделик или стимулятор. «Противоядия от розового кокаина не существует. Все, что могут сделать врачи,— это поддерживать пациента, пока наркотики выводятся из его организма»,— заявила госпожа Браун.

Кирилл Сарханянц