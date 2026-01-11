Что ждать от нового снегопада в Москве

Росавиация оповестила о возможной отмене рейсов из-за нового снегопада в Москве
В столичном регионе в ночь на понедельник ожидается очередное ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о ливневом снеге, гололедице и возможных сбоях в работе транспорта. Снегопады, по прогнозам, задержатся в Москве на всю рабочую неделю. С какими предупреждениями выступили ведомства — в подборке «Ъ».
Когда и какой снег ожидается
С 21:00 воскресенья до 08:00 понедельника, 12 января, в Москве пройдет атмосферный фронт, который принесет ливневый снег, сообщили в Росавиации.
Московский регион накроет южный циклон, за сутки выпадет от 3 до 8 мм осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Осадки не достигнут категории «сильных», однако снег будет интенсивным, особенно на юго-востоке Подмосковья.
Снежный покров может увеличиться на 2–4 см, но реальная прибавка будет меньше из-за уплотнения снега.
Температура и погодные условия
Ночью в Москве ожидается минус 5–7 градусов, по области — от минус 3 до минус 8, на севере Подмосковья — до минус 10.
Днем в понедельник температура составит минус 4–6 градусов в Москве и до минус 8 по области.
Возможны гололед и гололедица, в том числе в Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском районах.
Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, атмосферное давление будет ниже нормы.
Как снегопад повлияет на авиасообщение
Непогода может привести к корректировкам расписания авиарейсов, возможны задержки и отмены вылетов и прилетов.
Изменения связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой самолетов противообледенительной жидкостью.
В аэропортах задействован дополнительный персонал, все службы работают в усиленном режиме.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов, рассмотреть альтернативные маршруты и оценить необходимость сдачи багажа.
Прогноз
По данным Гидрометцентра России:
Снег будет идти всю неделю, наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник, ночью в четверг и днем в пятницу.
Во вторник и среду снег сохранится, температура продолжит понижаться.
В ночь на среду в Москве возможно похолодание до минус 11–13 градусов, по области — до минус 20.
В четверг и пятницу холодная погода сохранится, снег усилится к концу недели.
Первая волна
Накануне в Москве уже прошел рекордный за 56 лет снегопад — за сутки выпало около 42% месячной нормы осадков.
Новый циклон слабее предыдущего, однако продолжит формировать зимнюю погоду в столичном регионе.