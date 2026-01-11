Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Что ждать от нового снегопада в Москве

Росавиация оповестила о возможной отмене рейсов из-за нового снегопада в Москве

В столичном регионе в ночь на понедельник ожидается очередное ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о ливневом снеге, гололедице и возможных сбоях в работе транспорта. Снегопады, по прогнозам, задержатся в Москве на всю рабочую неделю. С какими предупреждениями выступили ведомства — в подборке «Ъ».

Когда и какой снег ожидается

  • С 21:00 воскресенья до 08:00 понедельника, 12 января, в Москве пройдет атмосферный фронт, который принесет ливневый снег, сообщили в Росавиации.
  • Московский регион накроет южный циклон, за сутки выпадет от 3 до 8 мм осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
  • Осадки не достигнут категории «сильных», однако снег будет интенсивным, особенно на юго-востоке Подмосковья.
  • Снежный покров может увеличиться на 2–4 см, но реальная прибавка будет меньше из-за уплотнения снега.

Температура и погодные условия

  • Ночью в Москве ожидается минус 5–7 градусов, по области — от минус 3 до минус 8, на севере Подмосковья — до минус 10.
  • Днем в понедельник температура составит минус 4–6 градусов в Москве и до минус 8 по области.
  • Возможны гололед и гололедица, в том числе в Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском районах.
  • Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, атмосферное давление будет ниже нормы.

Как снегопад повлияет на авиасообщение

  • Непогода может привести к корректировкам расписания авиарейсов, возможны задержки и отмены вылетов и прилетов.
  • Изменения связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой самолетов противообледенительной жидкостью.
  • В аэропортах задействован дополнительный персонал, все службы работают в усиленном режиме.
  • Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов, рассмотреть альтернативные маршруты и оценить необходимость сдачи багажа.

Прогноз

По данным Гидрометцентра России:

  • Снег будет идти всю неделю, наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник, ночью в четверг и днем в пятницу.
  • Во вторник и среду снег сохранится, температура продолжит понижаться.
  • В ночь на среду в Москве возможно похолодание до минус 11–13 градусов, по области — до минус 20.
  • В четверг и пятницу холодная погода сохранится, снег усилится к концу недели.

Первая волна

  • Накануне в Москве уже прошел рекордный за 56 лет снегопад — за сутки выпало около 42% месячной нормы осадков.
  • Новый циклон слабее предыдущего, однако продолжит формировать зимнюю погоду в столичном регионе.

Матвей Иващенко

