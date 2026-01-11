Что ждать от нового снегопада в Москве

В столичном регионе в ночь на понедельник ожидается очередное ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о ливневом снеге, гололедице и возможных сбоях в работе транспорта. Снегопады, по прогнозам, задержатся в Москве на всю рабочую неделю. С какими предупреждениями выступили ведомства — в подборке «Ъ».

Когда и какой снег ожидается С 21:00 воскресенья до 08:00 понедельника, 12 января, в Москве пройдет атмосферный фронт, который принесет ливневый снег, сообщили в Росавиации.

Московский регион накроет южный циклон, за сутки выпадет от 3 до 8 мм осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Осадки не достигнут категории «сильных», однако снег будет интенсивным, особенно на юго-востоке Подмосковья.

Снежный покров может увеличиться на 2–4 см, но реальная прибавка будет меньше из-за уплотнения снега.

Температура и погодные условия Ночью в Москве ожидается минус 5–7 градусов, по области — от минус 3 до минус 8, на севере Подмосковья — до минус 10.

Днем в понедельник температура составит минус 4–6 градусов в Москве и до минус 8 по области.

Возможны гололед и гололедица, в том числе в Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском районах.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, атмосферное давление будет ниже нормы.

Как снегопад повлияет на авиасообщение Непогода может привести к корректировкам расписания авиарейсов, возможны задержки и отмены вылетов и прилетов.

Изменения связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой самолетов противообледенительной жидкостью.

В аэропортах задействован дополнительный персонал, все службы работают в усиленном режиме.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов, рассмотреть альтернативные маршруты и оценить необходимость сдачи багажа.

Прогноз По данным Гидрометцентра России: Снег будет идти всю неделю, наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник, ночью в четверг и днем в пятницу.

Во вторник и среду снег сохранится, температура продолжит понижаться.

В ночь на среду в Москве возможно похолодание до минус 11–13 градусов, по области — до минус 20.

В четверг и пятницу холодная погода сохранится, снег усилится к концу недели.

Первая волна Накануне в Москве уже прошел рекордный за 56 лет снегопад — за сутки выпало около 42% месячной нормы осадков.

Новый циклон слабее предыдущего, однако продолжит формировать зимнюю погоду в столичном регионе.

