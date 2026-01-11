Глава СКР запросил доклад по делу о ненадлежащем оказании медпомощи в Ульяновске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Житель региона обратился в приемную главы СКР с несогласием с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи его супруге в перинатальном центре Ульяновска. В ноябре 2021 года женщине провели плановую операцию, после которой состояние пациентки ухудшилось. Впоследствии ей установили инвалидность. Позже супруга скончалась. В обращении отмечается затяжной характер расследования.

С марта 2023 года в СУ СКР России по Ульяновской области расследуется уголовное дело, по которому Александр Бастрыкин поручал представить доклад.

Руфия Кутляева