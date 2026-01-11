В Рыбацком 31-летний диакон погиб при реставрации храма

Диакон храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком Павел Молчанов погиб при реставрации храма. Об этом сообщили в сообществе храма во «ВКонтакте». Священнослужителю был 31 год.

Павел Молчанов

Фото: личный архив Павел Молчанов

Фото: личный архив

2 января Павла Молчанова доставили в больницу в тяжелом состоянии. О смерти диакона стало известно 9 января. В этот же день в группе храма сообщили, что отпевание «состоится не раньше следующей недели».

Соболезнования его жене Елизавете, родным и близким выразили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской Духовной академии епископ Петергофский Силуан.

Павел Молчанов был рукоположен владыкой Варсонофием в диакона храма Рождества Пресвятой Богородицы 4 февраля 2024 года. До этого он служил там чтецом.