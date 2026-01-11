El Universal: Мадуро призвал сторонников не грустить

Сын президента Венесуэлы Николaс Мадуро Гуэрра передал послание отца, находящегося под стражей в США, своим сторонникам. Об этом 10 января сообщила газета El Universal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро (третий слева)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро (третий слева)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Президент сказал нам, что он силен, что нам не стоит грустить. Это напоминает нам, что мы — бойцы», — процитировал Гуэрра Мадуро послание отца.

Мадуро-младший заявил, что его отец призвал соратников двигаться вперед, помня о своей непобедимости. Эти призывы были встречены с энтузиазмом.

Николac Мадуро и его супруга были задержаны американскими военными 3 января. На следующий день его доставили в федеральный суд Нью-Йорка.