El Universal: Мадуро призвал сторонников не грустить
Сын президента Венесуэлы Николaс Мадуро Гуэрра передал послание отца, находящегося под стражей в США, своим сторонникам. Об этом 10 января сообщила газета El Universal.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (третий слева)
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
«Президент сказал нам, что он силен, что нам не стоит грустить. Это напоминает нам, что мы — бойцы», — процитировал Гуэрра Мадуро послание отца.
Мадуро-младший заявил, что его отец призвал соратников двигаться вперед, помня о своей непобедимости. Эти призывы были встречены с энтузиазмом.
Николac Мадуро и его супруга были задержаны американскими военными 3 января. На следующий день его доставили в федеральный суд Нью-Йорка.