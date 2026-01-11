Инвесторы уходят от риска

В начале года международные инвесторы вложили в фонды денежного рынка максимальный за шесть лет объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток в эти инструменты за неделю составил почти $150 млрд. Интерес к защитным активам вырос из-за геополитической неопределенности в связи с захватом президента Венесуэлы, а также обещаний Дональда Трампа нанести удар по Ирану и взять под контроль Гренландию. В таких условиях в числе наиболее уязвимых оказались фонды американских акций, из которых инвесторы вывели $19 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В начале года международные инвесторы активно наращивали вложения в защитные активы. По данным Bank of America (учитывает сведения EPFR), чистые вложения в фонды денежного рынка за неделю, закончившуюся 7 января, составили $148,5 млрд. Больший объем средств поступал в такие фонды лишь дважды, и оба раза — во второй половине марта 2020 года, когда на фоне стремительного распространения эпидемии коронавируса правительства многих стран вводили локдауны. В этот период инвесторы на опасениях спада мировой экономики распродавали рисковые активы и уходили в защитные, включая золото и фонды денежного рынка.

Рекордные притоки в фонды денежного рынка в начале наступившего года отражают паузу в начале нового отчетного периода для институциональных инвесторов.

Как отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, несмотря на цикл снижения ставок ФРС и высокую инфляцию, «капитал не спешит выходить из кэша». Тем более что фонды денежного рынка все чаще используются как самостоятельный элемент портфеля — источник ликвидности, инструмент управления волатильностью и резерв для будущих инвестиций. «Даже в сценарии снижения ставок доходность фондов денежного рынка, доходящая до 4% годовых, остается конкурентоспособной»,— отмечает господин Клышко.

Выбор таких активов объясняется и возросшей в начале года геополитической напряженностью из-за спецоперации США по захвату президента Венесуэлы. «Эти события в сочетании с риторикой администрации Дональда Трампа в отношении Гренландии и развитием конфликта между Россией и Украиной создают сложный фон, где геополитические риски остаются на первом плане для участников рынка. Поэтому инвесторы могут предпочитать пока размещать средства в менее рисковых активах»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

В таких условиях чистые инвестиции во все фонды акций составили символические $2,2 млрд.

Причем происходило явное изменение предпочтений инвесторов. Так, чистый отток из фондов американских акций составил почти $19 млрд, что стало рекордным значением с сентября минувшего года. Инвесторы перераспределяли средства в пользу интернациональных фондов (чистый приток — $15,8 млрд), а также фондов развивающихся стран ($2,7 млрд) и ЕС ($2,2 млрд). «Главным источником непредсказуемости в мире с прошлого года стали США и до сих пор таковыми остаются, а значит, инвестиции в американские акции, которые еще несколько лет назад считались одними из самых высоконадежных активов в мире, теперь трансформируются в инвестиции совсем другого класса риска, более высокого и уже сравнимого с риском инвестиций в активы развивающихся стран»,— поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Обострение геополитической ситуации в мире оказало негативное влияние и на российский рынок. С начала года индекс Московской биржи снизился на 1,5%, до 2724 пунктов (см. материал на этой же странице). Менее продолжительной была реакция на валютном рынке. В первые дни после спецоперации США в Венесуэле внебиржевой курс доллара на российском рынке вырос на 2,1 руб., до 80,86 руб./$. Однако в последующие дни он откатился до 79 руб./$, лишь на 25 коп. превысив показатели конца декабря 2025 года.

Виталий Гайдаев