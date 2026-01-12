В ответе за клик

В конце 2025 года региональное УФАС возбудило дело против соцсети «ВКонтакте» из-за размещения рекламы мошеннических организаций, предлагающих схемы заработка. По словам юристов, штраф за такое нарушение для компании может достигать 500 тыс. руб. В целом же на площадке такие объявления могут встречаться довольно часто из-за большого количества пользователей соцсети, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в «Базе решений и правовых актов» Федеральной антимонопольной службы (ФАС), что в середине декабря 2025 года региональное УФАС по Республике Коми возбудило дело против соцсети «ВКонтакте» из-за нарушения закона «О рекламе».

Площадка допустила размещение таргетированной рекламы мошеннической схемы заработка, из-за которой один из пользователей соцсети «понес крупные финансовые потери», говорится в документе.

Рассмотрение дела назначено на 15 января 2026 года.

Коми УФАС возбудило дело против ООО «В Контакте» и ООО «ВК» по следующим нарушениям:

распространение недостоверной рекламы, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара;

распространение недобросовестной рекламы;

нарушение правил оформления рекламы финансовых услуг и нарушение запрета на обещание будущей доходности рекламируемых инвестиционных продуктов и т. д.

Служба потребовала от компании до рассмотрения дела предоставить сведения о рекламодателе, рекламопроизводителе и рекламораспространителе, копии всех документов и письменные пояснения каждого действия о производстве и распространении промокампании, пояснение того, кто определил содержание и наполнение рекламы, а также то, кем, когда и каким образом она была одобрена, информацию о периоде распространения кампании, пояснения о причинах ее распространения без учета требований закона «О рекламе» и др.

Представитель ФАС России сообщил “Ъ”, что все обстоятельства распространения рекламы будут установлены при рассмотрении дела.

Во «ВКонтакте» рассказали, что изучают ситуацию и «предоставят регулятору необходимые пояснения». Там добавили, что на текущий момент подобных рекламных объявлений в лентах пользователей нет.

Таргетированная реклама во «ВКонтакте» — это один из самых массовых инструментов на российском рынке, его используют и крупные бренды, и малый и средний бизнес, так как в целом возможности для рекламы в соцсетях на данный момент ограниченны, напоминают в NMi Group. «Платформа дает доступ к довольно большой аудитории. Настройка рекламы устроена просто, а модерация обычно проходит достаточно быстро»,— поясняют там. По данным финансовой отчетности холдинга VK за три квартала 2025 года, его выручка от онлайн-рекламы малого и среднего бизнеса выросла за период на 12% год к году, до 26,6 млрд руб.

Материалы дела действительно указывают на административное правонарушение, если вина «ВКонтакте» будет доказана, компании может грозить штраф до 500 тыс. руб., говорит исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян. При этом заявитель (потерпевшее физлицо) будет также вправе дополнительно предъявить к соцсети требования о возмещении убытков и компенсации морального вреда, добавляет он.

Популярность и активное использование соцсетей приводит к тому, что мошенническая реклама на таких площадках сейчас встречается наиболее часто, напоминает Георгий Давидьян. Это стимулирует к улучшению систем модерации среди рекламораспространителей, считает эксперт.

Варвара Полонская