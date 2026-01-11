В Москве открыли первый зарядный хаб для электромобилей

Первый в стране «умный» зарядный хаб для электромобилей начал работу в Москве на перехватывающей парковке у метро «Волоколамская». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это самый крупный хаб с динамической балансировкой мощности между подключенными автомобилями. Программное обеспечение для него разработали специалисты транспортного комплекса», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На площадке установлено 18 зарядных станций мощностью до 240 кВт, поддерживающих все основные типы разъемов. Комплекс способен обслуживать до 500 электромобилей в сутки. Для водителей оборудована зона отдыха, работа ведется круглосуточно.