Оставшийся без туристов РФ финский аэропорт закрыли до конца марта

Аэропорт финского города Лаппеенранта, испытывающий серьезные проблемы из-за отсутствия российских туристов, приостановит работу до 28 марта. Об этом ТАСС сообщил работник воздушной гавани.

«Диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не будет работать как минимум до конца суток 28 марта», — сказал собеседник агентства. В этот период возможны только разовые рейсы по особым заявкам.

Регулярная уборка снега с взлетно-посадочной полосы также приостановлена из-за отсутствия плановых рейсов. Ближайший чартер на Родос запланирован лишь на 23 мая. Таким образом, в ближайшие месяцы аэропорт, бывший в 2011 году пятым по загруженности в Финляндии, обслуживает лишь единичные рейсы.

Ранее сообщалось о риске его полного закрытия из-за убытков после сокращения потока туристов из России, в основном из Санкт-Петербурга. Ситуацию усугубили пандемия и конфликт на Украине.