В Ульяновске задержали подозреваемого в угрозе канцелярским ножом сотруднику маркетплейса

Сотрудники полиции задержали жителя Ульяновска 1963 года рождения по подозрению в совершении противоправных действий в отношении работника пункта выдачи товаров маркетплейса. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

По информации ведомства, 7 января, полицейские во время мониторинга интернета выявили публикацию с видео, на котором неизвестный мужчина в пункте выдачи заказов из-за возникшего конфликта совершал противоправные действия в отношении сотрудника.

На момент появления публикации в интернете заявление в органы внутренних дел не поступало. В этот же день было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Произошел инцидент в пункте выдачи товаров на ул. Богдана Хмельницкого Засвияжского района. Расследование уголовного дела продолжается.

Руфия Кутляева