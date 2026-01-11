FT: в Европе отвергли утверждения Трампа о российской угрозе в Гренландии

Утверждения президента США Дональда Трампа о скоплении российских и китайских военных кораблей у побережья Гренландии не соответствуют действительности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО.

«Это просто неправда, что там есть российские и китайские корабли. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — заявил один из собеседников издания. Другой дипломат подтвердил, что активность кораблей отмечается в Арктике, но лишь у российских берегов.

5 января Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в Гренландии «с точки зрения национальной безопасности», поскольку воды вокруг острова заполнены кораблями России и Китая. Эти слова вызвали критику со стороны Дании и Евросоюза. Власти самой Гренландии призвали Вашингтон прекратить «неуважительное отношение».