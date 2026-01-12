В Черноземье 13 января ожидается облачная погода без осадков, от -21°С до -10°С

Во вторник, 13 января, в большинстве регионов Черноземья ожидается облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от -21°С до -10°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде прогнозируется переменная облачность. Ночью температура воздуха составит -17°C, днем — -11°С.

В Воронеже ожидается облачная погода, ночью мороз может составить -18°C. Днем температура поднимется до -11°С.

В Курске синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью столбики термометров могут показать -18°С, а днем — -11°С.

В Липецке будет облачная погода. Ночью температура воздуха составит -17°C, днем — -13°С.

В Орле прогнозируется облачная погода. Ночью здесь ожидается самая низкая температура воздуха — -21°С. Днем столбики термометров могут показать -14°С.

В Тамбове ночью ожидается облачная погода, а вот днем возможен небольшой кратковременный снег. Ночью температура воздуха составит -12°С, а днем — -10°С.

Владимир Зоркий