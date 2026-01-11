С 12 января изменится расписание переправы из Самары в Рождествено

С понедельника, 12 января, изменится расписание работы переправы по маршруту Самара — Рождествено, сообщает ООО «СРПП» в своем Telegram-канале.

Первый рейс будет в 7:30 (MSK+1) из Самары. Завершающий — в 17:45 из Рождествено. Заход на Проран будет в 10:00 и в 15:00. Воздушные подушки будут отправляться по наполнению.

В минтрансе Самарской области уточняют, что изменение введено для организации более интенсивного движения в периоды пиковой нагрузки, которые приходятся на утренние и вечерние часы.

Руфия Кутляева