Пресыщение в массы

Высокий спрос на готовую еду подталкивает профильные компании к увеличению мощностей. RBE Group Андрея Шокина, обеспечивающая питанием структуры Минобороны и АО РЖД, для этих целей создала совместный бизнес с «Великоновгородским мясным двором» — производителем мясной продукции под брендами «Дворянинъ» и «Куриная ферма». Такой способ развития нового направления менее затратный, чем создание проекта с нуля.

Головная структура RBE Group Андрея Шокина — ООО РБЕ — в конце декабря 2025 года создала с ОАО «Великоновгородский мясной двор» (ВНМД) совместное предприятие (СП) «Новспецкомплекс», обнаружил “Ъ” в СПАРК. Первая структура получила 40%, вторая — 60%. Компания займется производством рационов питания и пайков. В RBE Group отказались от комментариев. В ВНМД не ответили на запрос “Ъ”.

RBE Group обеспечивает питанием крупные компании, включая «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», обслуживает поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании (ФПК; входит в АО РЖД). В 2023 году компания получила контракты по обеспечению питанием структур Минобороны РФ, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, который погиб в августе 2023 года. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО РБЕ выросла в 3,9 раза год к году, до 76,9 млрд руб., чистая прибыль составила 8,5 млрд руб.

ОАО ВНМД входит в ГК «Адепт», основателем и совладельцем которой считается Геннадий Нисанов. ВНМД производит мясную продукцию под брендами «Новгородский бекон», «Куриная ферма», «Дворянинъ». Мощность производства составляет 67 тыс. тонн ежегодно. Выручка ОАО в 2024 году выросла на 41% год к году, до 19,6 млрд руб., чистая прибыль — на 2%, до 616,2 млн руб.

Производство рационов питания и пайков сейчас выглядит высокоперспективным сегментом за счет устойчивого спроса. По данным Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и NTech, в январе—сентябре 2025 года оборот сегмента готовой еды в денежном выражении вырос на 32% год к году, в натуральном — на 17%.

Значительная часть продукции нового СП может быть реализована на базе существующих мощностей ВНМД (мясная переработка, полуфабрикаты), однако для полного цикла пайков потребуются отдельные линии — фасовка, стерилизация, сублимация. По мнению управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, ВНМД может предоставить производственные мощности и сырье, а RBE Group — рынок и контракты. Эту продукцию RBE может сбывать по ранее заключенным договорам с Минобороны, РЖД и ФПК, а также экспортировать в страны Центральной Азии и Ближнего Востока при наличии сертификации, рассуждает эксперт.

Эксперт оценивает инвестиции в проект в 1,5–3 млрд руб. в зависимости от глубины переработки и объема. При уже имеющихся мощностях ВНМД базу для проекта возможно развернуть с умеренными капитальными вложениями, соглашается Илья Березнюк.

104,7 миллиарда рублей составили инвестиции в проекты по производству продуктов питания в январе—ноябре 2025 года, по данным «ТендерПро».

ОАО ВНМД уже создавало СП по производству рационов питания и пайков с другими игроками. С июля 2024 года АО «Военторг» владеет 40% в ООО «Северо-Западный центр комплектации» с таким же видом деятельности, указано в СПАРК. Остальные 60% — у ОАО ВНМД. Выручка совместного предприятия в 2024 году составила 2,55 млрд руб., чистая прибыль — 266,1 млн руб.

Из-за стабильного роста сырьевой базы увеличивается и производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в 2024 году в России было выпущено 2,5 млн тонн колбасных изделий, что на 1,6% больше год к году, 4,9 млн тонн мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (рост на 4,7%) и 913 тыс. тонн мясных консервов (рост на 1,9%), следует из данных Росстата. По оценке Ильи Березнюка, производство мяса в целом по итогам 2025 года увеличилось на 1–2% год к году, при этом маржинальность производителей сдерживается ростом издержек.

Дарья Андрианова