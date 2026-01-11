В Китае двух россиян арестовали за курение в самолете

За первую неделю 2026 года в Китае были арестованы двое граждан России за курение на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Китае.

Подробности арестов в дипмиссии не раскрыли. По закону КНР на борту самолетов строго запрещено курение, в том числе электронных сигарет, вейпов и других устройств для нагревания табака.

В посольстве сообщили, что за курение на всех этапах полета и во всех зонах воздушного судна грозит арест от 5 до 15 суток. Также полиция может выписать нарушителям крупный штраф и внести их имена в «черный список» пассажиров. Для лиц из списка может действовать запрет на полеты авиакомпаниями Китая на срок до одного года.