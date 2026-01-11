Петербуржцы стали чаще бронировать машины и квартиры в туристических регионах РФ

В зимний сезон 2025–2026 годов продолжился рост спроса на аренду автомобилей и жилья в туристических регионах России. Соответствующее исследование провел сервис «Авито». В декабре интерес к прокату машин вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшая активность зафиксирована в Москве и Подмосковье, Краснодарском и Ставропольском краях, Петербурге и Ленобласти, а также в Калининградской области.

Популярными зимними направлениями остаются Мурманская область, Карелия, Камчатский край, Северная Осетия и Дагестан. Туристы предпочитают автомобили, подходящие для сложных дорог и больших компаний, такие как Renault Duster и Hyundai Grand Starex.

В сегменте жилья чаще всего бронируют однокомнатные квартиры (42% запросов) и студии (29%). Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в популярных туристических центрах составляет около 4,8 тыс. рублей.

Среди загородного жилья лидируют дома (79% бронирований), средняя цена аренды которых достигает 12,9 тыс. рублей в сутки. Как правило, туристы снимают квартиры на троих, а дома — для компаний до пяти человек, часто выбирая объекты с дополнительными услугами, такими как баня, бассейн или чан.

Андрей Маркелов