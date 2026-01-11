Премьер Словакии призвал заменить Каллас на посту главы евродипломатии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Каю Каллас необходимо снять с поста верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом он сказал в интервью словацкому телеканалу ТА3.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Скажу это первый раз и вслух: …мы должны заменить верховного представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас»,— заявил господин Фицо. Он отметил, Евросоюз должен сформировать собственное мнение по мировым событиям, чтобы своевременно реагировать на кризис.

Кая Каллас заняла пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности в июне 2024 года после отставки Жозепа Борреля. До назначения она была премьер-министром Эстонии. В ЕС сомневались в кандидатуре госпожи Каллас на пост главы дипломатии из-за ее резких заявлений в адрес России, писало Politico.

В мае 2025 года Кая Каллас критиковала Роберта Фицо за его визит в Москву по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она заявила, что глава словацкого правительства «стоит на неправильной стороне истории».