МИД России призвал международные структуры осудить атаку БПЛА на Воронеж

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ с помощью беспилотников на Воронеж 10 января была актом терроризма. Организаторы и исполнители этой атаки понесут неотвратимое наказание, заявила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний», — добавила Мария Захарова (цитата по сайту МИДа).

В МИДе считают, что в качестве целей атаки целенаправлено «было выбрано максимальное число гражданских объектов». Так власти Украины стремятся «выместить злобу на мирных жителях российских регионов», утверждает госпожа Захарова.

По данным Минобороны, вечером 10 января над Воронежом и двумя районами области были сбиты 17 беспилотников. Губернатор Александр Гусев назвал атаку одной из самых сильных атак беспилотников с февраля 2022 года. В результате погибла одна женщина, еще трое жителей пострадали. Были повреждены более 20 домов, православная гимназия и несколько административных зданий. Атакам БПЛА также подверглись Курская, Брянская и Белгородская области.