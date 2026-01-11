«Гренландию возьмешь — НАТО потеряешь»

Угроза президента Дональда Трампа так или иначе добиться присоединения Гренландии к США широко освещается в мире. Эксперты говорят о том, каким ударом все это станет для НАТО. В самой же Гренландии рассуждают, смогут ли жители острова не поддаться искушению, если США просто предложат им деньги.

Угрозы Трампа Венесуэле и Гренландии заставляют Канаду беспокоиться, что она следующая

Несколько месяцев канадцы надеялись, что Дональд Трамп потерял интерес к тому, чтобы сделать их страну 51-м штатом США. Уж очень он был занят тем, что переворачивал с ног на голову и Вашингтон, и систему мировой торговли. Теперь эти надежды испаряются… И совсем непонятно, что может сделать Канада, чтобы разубедить Трампа.

Гренландская дилемма Дании: защита территории, которая уже на пути к отделению

Дания не может отпустить Гренландию, не потеряв свое геополитическое значение… Однако в конце концов может оказаться так, что ее старания пойдут прахом, если гренландцы выберут независимость или сами договорятся с Вашингтоном.

Притязания Вашингтона на Гренландию тревожат Европу и угрожают будущему НАТО

Аналитики отмечают, что воинственная риторика США еще сильнее подорвала доверие внутри Трансатлантического альянса, вызвала вопросы о будущем НАТО и подчеркнула необходимость Европы серьезнее задуматься о своей стратегической независимости… Европе стоит гораздо увереннее давать отпор Трампу, угрожая серьезными ответными мерами (и если необходимо, принимать их), включая тарифы, налоги, запреты для американских фирм, распродажу облигаций США, выдворение американских войск и санкции против отдельных лиц.

Несмотря на массовое неприятие, предложение о покупке может быть сделано

Госсекретарь США, похоже, сидит с большим калькулятором в руках, ожидая встречи с Гренландией и Данией. Он заявил, что американцы скорее используют деньги в качестве средства захвата Гренландии, а не оружие… Если американцы… сделают предложение о покупке, многие гренландцы могут поддаться искушению отказаться от всего, включая то, что построили Гренландия и Дания, в то время как политики на острове и материке по-прежнему уверены в том, что решение проблемы будет найдено путем диалога.

Гренландию возьмешь — НАТО потеряешь

По многим параметрам угроза захвата Гренландии и сам захват ударят по… безопасности (США.— “Ъ”), потому что сделают наших нынешних союзников если и не противниками, то в любом случае уж точно не союзниками Соединенных Штатов в Арктике… В лучшем случае остальные члены НАТО — 31 государство — решат, что им надо обеспечивать свою безопасность совместно до тех пор, пока Соединенные Штаты не начнут вести себя так, как должны себя вести нормальные государства.

Подготовили Кирилл Сарханянц и Николай Зубов