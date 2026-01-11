Президент Ирана пообещал решать проблемы «рука об руку» с протестующими

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время речи к народу призвал протестующих решать проблемы вместе с властями. Он заявил, что правительство должно решить их проблемы, передает iribnews.ir. «Давайте сядем вместе, рука об руку, и решим их», — сказал Масуд Пезешкиан.

По его словам, Америка и Израиль ввезли в страну «террористов, которые поджигали мечети». «Эти люди не принадлежат этой стране. Если кто-то принадлежит этой стране, пусть протестует, и мы услышим их протест», — сказал Масуд Пезешкиан.

Он призвал молодых жителей Ирана не обманываться, не слушать этих «бунтовщиков и террористов». «Америка и Израиль сидят и учат их: "Давайте, мы тоже здесь". Те же самые, кто нанес удар по этой стране», — заявил господин Пезешкиан.

«Умоляю вас, семьи, не позволяйте вашей молодежи общаться с бунтовщиками и террористами, которые приходят обезглавливать и убивать людей», — добавил он.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен. Позже акции протеста распространились по всей стране. Сообщалось о жертвах среди протестующих и сотрудников правопорядка.