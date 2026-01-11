Захарова назвала влажными фантазиями слова Хили о похищении Путина

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «влажными фантазиями британских извращенцев» заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина. Ее слова приводит телеканал ТВЦ.

Господин Хили заявил о желании арестовать российского президента в ответ на вопрос журналиста Kyiv Independent. Тот спросил политика, какого мирового лидера он хотел бы похитить. «Я взял бы под стражу Путина, привлек бы его к ответственности»,— сказал Джон Хили. Мария Захарова заявила, что подобные заявления несут угрозу и демонстрируют неприемлемое отношение к международным нормам.

Ареста Владимира Путина добивается Международный уголовный суд (МУС) с марта 2023 года. В СКР заявляли, что уголовное преследование российского президента незаконно. В середине декабря российский суд за незаконное преследование Владимира Путина назначил представителям МУС сроки от 3 лет 6 месяцев до 15 лет.