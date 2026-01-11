При атаке БПЛА по Воронежу погибла учительница русского языка и литературы

Жертвой налета беспилотников ВСУ на Воронеж стала учительница русского языка и литературы Дина Дубинина. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник.

42-летняя женщина работала в школе № 84. Она преподавала русский и литературу девять лет. Учительница умерла в ночь на 11 января в реанимации. При налете БПЛА пострадали еще трое человек, сообщал губернатор региона Александр Гусев.

Господин Гусев назвал атаку украинских беспилотников минувшей ночью самой крупной с февраля 2022 года. Всего силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем и двумя районами области были уничтожены и подавлены 17 беспилотников. Были повреждены более 20 домов, православная гимназия и несколько административных зданий.