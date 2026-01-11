Молодой диакон погиб после падения с лесов во время реставрации храма в Рыбацком

Диакон храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком Павел Молчанов скончался на 32-м году жизни после падения со строительных лесов во время покраски алтаря. Инцидент случился 8 января в ходе реставрационных работ, сообщает пресс-служба петербургской епархии. После падения клирик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Диакон храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком Павел Молчанов, скончавшийся на 32-м году жизни после падения со строительных лесов

Фото: Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком

Господин Молчанов служил в храме с 2024 года, соболезнования родным и близким почившего выразил митрополитн Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В своем обращении он отметил, что отец Павел с юных лет избрал путь служения богу, был ревностным и ответственным тружеником, оставившим о себе добрую память.

Андрей Маркелов