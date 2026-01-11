США отчитались об ударе по 35 целям в Сирии

США нанесли удары по 35 позициям «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено на территории РФ) в Сирии, сообщило Politico со ссылкой на представителя американской армии.

В ударах участвовали более 20 самолетов, включая F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9. Также в операции были задействованы иорданские истребители F-16, которые выпустили более 90 высокоточных боеприпасов.

Удары были частью операции «Ястребиный удар», которая началась в ответ на атаку террористов на американские и сирийские войска в Пальмире 13 декабря, в результате которой погибли два американских военнослужащих и гражданский переводчик из США. Первые удары по террористам на территории Сирии США нанесли 19 декабря 2025 года.