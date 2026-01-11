Матч «Шанхайские Драконы» — «Сочи» перенесли на 29 января из-за циклона «Френсис»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Сочи» перенесли с 12 на 29 января из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге, сообщает пресс-служба китайской команды. Хоккеисты с юга России не смогли вовремя прибыть в город на Неве из-за разбушевавшегося циклона «Френсис».

Игра должна была пройти на «СКА Арене» в 19:30. Все билеты, купленные на игру 12 января, будут действительны на перенесенный матч. При желании можно оформить возврат средств за билеты через электронную почту, указанную клубом.

На текущий момент «Шанхайские Драконы» находятся на девятой строчке Западной конференции с 43 баллами в активе. «Сочи» — ближайший преследователь китайской команды, на счету южан 32 очка.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что аэропорт Пулково справился с последствиями «Френсиса», от снега расчистили 350 га аэродромных территорий. Из-за метели 10 января гавань отменила 12 рейсов.

Андрей Маркелов