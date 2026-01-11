Фильм «Чебурашка 2» посмотрели более 9 млн зрителей

Число зрителей, посмотревших фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко, превысило 9 млн человек на 11 день проката, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Лента вышла в прокат 1 января. На второй день показов картина собрала 1 млрд руб., на пятый — 3 млрд. руб., к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав 4 млрд руб.

Продюсер фильма Эдуард Илоян сообщил «РИА Новости», что сейчас идут переговоры о прокате картины за рубежом. Он также сообщил, что фильм «Чебурашка 3» выйдет в кинопрокат 1 января 2027 года.