В Самарской области планируют благоустроить 90 дворов и 122 общественных пространства

В этом году на территории Самарской области планируют благоустроить 90 дворов и 122 общественных пространства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В планах также начать реализацию четырех крупных проектов-победителей: «Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья» в Сызрани, сквер «Голубые ели» в Новокуйбышевске, территория у ДК им. Горького в Чапаевске (1 этап) и «Аллея мечты» на ул. Ленина в Октябрьске (1 этап).

В 2025 году были преобразованы 129 общественных пространств, 115 дворов и четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса: центральный пляж в Сызрани, участок ул. Комсомольской в Отрадном, Центральный парк им. Горького в Октябрьске, ул. Сабирзянова в Отрадном. Общий объем финансирования составил 1,8 млрд руб. Из них 1,2 млрд руб. из федерального бюджета.

