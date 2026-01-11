Попавшие под лавину в Грузии российские туристы находятся в безопасности

Накануне полтора десятка туристов, среди которых были и россияне, попали под лавину на северо-западном склоне вершины Тетнулди в высокогорной Сванетии на северо-западе Грузии. Как сообщило агентство Interpressnews со ссылкой на Агентство по лыжным трассам (MTA) при Министерстве экономики Грузии, одного гражданина России откопали спасатели.

Пострадавший получил травмы, но его жизни ничего не угрожает, как и жизни других туристов, в том числе россиян, которые после схода лавины были эвакуированы со склона и находятся в безопасности. Лавина сошла недалеко от школы лыжных гидов, где отдыхали туристы. Среди них лыжники и сноубордисты.

Компания по развитию горных курортов (КРГК) Грузии в своем заявлении возложила ответственность за инцидент на самих туристов, которые «самовольно отклонились от лыжного маршрута на малоизученную с точки зрения безопасности территорию». КРГК сделала предупреждение туристам и призвала их впредь «строго следовать маршрутам, установленным официальными властями для лыжников и сноубордистов».

Высокогорная Сванетия считается одним из самых популярных направлений у российских туристов, посещающих Грузию. Ежегодно этот регион кавказской страны посещают около 50 тыс. граждан РФ. Снежные трассы вершины Тетнулди стали использоваться в горнолыжных целях лишь несколько лет назад и мало изучены с точки зрения безопасности.

Георгий Двали, Тбилиси