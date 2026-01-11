Умер автор мелодии к мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны» Гай Мун

Американский композитор Гай Мун, автор мелодий к мультфильмам «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Семейка Аддамс», скончался в возрасте 63 лет в Лос-Анджелесе, передает Hollywood Reporter.

Господин Мун попал в больницу 8 января, когда его сбила машина в пригороде Лос-Анджелеса. По данным издания, полученные в ДТП травмы оказались несовместимы с жизнью.

Господин Мун, лауреат премии «Эмми», более 20 лет проработал на телеканале Nickelodeon. В США композитор наиболее популярен благодаря работе над мультсериалом «Волшебные покровители».