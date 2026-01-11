В Кушве устранили аварию, из-за которой без тепла остались почти 11 тыс. человек

Работа котельной «Рудничная» в Кушве (Свердловская область) восстановлена после коммунальной аварии, из-за которой без теплоснабжения и горячей воды остались почти 11 тыс. человек. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в котельной запущены три котла, они работают в штатном режиме.

«Отопление в квартиры жителей многоквартирных и частных домов, организаций поступает стабильно, температура воды в системе отопления поднимается до нормативных значений»,— добавили в департаменте.

Отмечается, что ликвидация последствий аварии находится под контролем министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и МЧС.

Утром 11 января, из-за порыва на теплотрассе в районе домов по ул. Строителей, 17 – ул. Красноармейская, 18 в Кушве, произошло нарушение подпитки котельной «Рудничная». В результате 189 многоквартирных домов, 104 частных дома, 16 социально-значимых объектов, в числе которых центральная районная больница остались без теплоснабжения и горячей воды.

Полина Бабинцева