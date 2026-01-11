На ремонт водопровода в двух населенных пунктах Марий Эл выделили 92,6 млн рублей

На реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в деревне Быковка и поселке Юрино в Марий Эл выделили 92,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы по реконструкции наружных сетей водопровода и канализации, реконструировать Быковский водозабор с установкой новых водонапорных башен, а также провести благоустройство санитарно-защитной зоны и ограждение территории водозабора.

Работы должны быть завершены не позднее 30 сентября 2027 года. Средства выделят из бюджета Юринского района республики.

Влас Северин