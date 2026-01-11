Девять человек пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Девять человек, среди которых пять детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на 261-м км трассы «Кола», сообщает госкомитет Карелии по безопасности. Инцидент случился в одиннадцатом часу вечера 10 января.

Последствия аварии с девятью пострадавшими на трассе «Кола» в Карелии

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности Последствия аварии с девятью пострадавшими на трассе «Кола» в Карелии

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

На место аварии незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательной части из города Олонец. Специалисты обесточили машины и обеспечили безопасную транспортировку пострадавших в ожидавшие машины скорой помощи. Вскоре они оказались в Олонецкой и Лодейнопольской центральных районных больницах.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, обстоятельства ДТП выясняются. В настоящее время движение на участке осуществляется по реверсивной схеме.

Андрей Маркелов