Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девять человек пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Девять человек, среди которых пять детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на 261-м км трассы «Кола», сообщает госкомитет Карелии по безопасности. Инцидент случился в одиннадцатом часу вечера 10 января.

Последствия аварии с девятью пострадавшими на трассе «Кола» в Карелии

Последствия аварии с девятью пострадавшими на трассе «Кола» в Карелии

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Последствия аварии с девятью пострадавшими на трассе «Кола» в Карелии

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

На место аварии незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательной части из города Олонец. Специалисты обесточили машины и обеспечили безопасную транспортировку пострадавших в ожидавшие машины скорой помощи. Вскоре они оказались в Олонецкой и Лодейнопольской центральных районных больницах.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, обстоятельства ДТП выясняются. В настоящее время движение на участке осуществляется по реверсивной схеме.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все