Девять человек пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии
Девять человек, среди которых пять детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на 261-м км трассы «Кола», сообщает госкомитет Карелии по безопасности. Инцидент случился в одиннадцатом часу вечера 10 января.
Последствия аварии с девятью пострадавшими на трассе «Кола» в Карелии
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности
На место аварии незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательной части из города Олонец. Специалисты обесточили машины и обеспечили безопасную транспортировку пострадавших в ожидавшие машины скорой помощи. Вскоре они оказались в Олонецкой и Лодейнопольской центральных районных больницах.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения, обстоятельства ДТП выясняются. В настоящее время движение на участке осуществляется по реверсивной схеме.