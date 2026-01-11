Православная гимназия в Воронеже получила повреждения при атаке БПЛА

Здание Воронежской православной гимназии получило повреждения в результате атаки украинских беспилотников 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Утром 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что всего в результате атаки БПЛА, помимо гимназии, повреждения получили более 20 домов и несколько административных зданий.

Один человек погиб, трое получили ранения. Александр Гусев назвал атаку украинских беспилотников, которая произошла 10 января, самой крупной с февраля 2022 года. Всего силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем и двумя районами области были уничтожены и подавлены 17 беспилотников.