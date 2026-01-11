Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на ребенка в Миассе

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на семилетнего мальчика в Миассе. Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Информация о нападении появилась в одной из социальных сетей. Сообщается, что 5 января в Миассе бродячие собаки напали на мальчика и укусили его за руку. По словам горожан, животные обитают в жилом районе и систематически проявляют агрессию по отношению к людям. Компетентные службы на обращения миассцев не реагируют.

Исполнение поручения главы СКР контролирует центральный аппарат ведомства.