В 2025 году в Саратовской области насчитали 99 памятников природы

В Саратовской области в 2025 году добавились три новые особо охраняемые природные территории. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В Саратовской области число памятников природы составило 99

С момента открытия первого памятника природы в регионе (1981 год) было создано 99 охраняемых территорий общей площадью 186 тыс. га. Из них три имеют федеральное значение, 92 — региональное, четыре — местное. За последние пять лет площадь охраняемых зон увеличилась более чем на 40 тыс. гектаров. В число новых объектов вошли зоологический заказник «Центральный», «Сарминская тюльпанная степь» в Ершовском районе и «Урочище «Тинь-Зинь» в Энгельсе.

Развитие системы охраняемых природных территорий продолжается. Планомерное расширение зон позволяет укреплять экологическую устойчивость и обеспечивать долгосрочную защиту биоразнообразия. Ведется работа по созданию новых объектов и улучшению условий для сохранения природных ресурсов.

«Работа по созданию памятников природы имеет особое значение для экологического благополучия региона. Важно сохранять уникальный ландшафт, редкие виды зверей, птиц и растений, а также поддерживать естественный баланс экосистем. Продолжим планомерное расширение охраняемых территорий», — отметил господин Бусаргин.

