Прокуратура Крыма хочет взыскать с саратовской банкротящейся фирмы 48 млн рублей
Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск прокуратуры Республики Крым к саратовскому ООО «Экострой» на сумму свыше 48 млн руб. Дело назначено судье Елизавете Небесной, дата первого слушания пока не определена, сообщило издание «Общественное мнение».
Саратовский «Экострой» должен был провести рекультивацию в Крыму до 2024 года
Фото: t.me / dunaeves
В 2021 году администрация Белогорска (Крым) заключила с ООО «Экострой» госконтракт на рекультивацию городской свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью 90,7 млн руб. Окончить работы требовалось в 2024 году. Однако в 2022 году контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке — в связи с систематическим нарушением подрядчиком условий работ.
Позже компания заключила новый контракт на аналогичные работы — с администрацией Старого Крыма на сумму 162,1 млн руб. по рекультивации местного полигона ТКО. Данный контракт числится исполненным.
Саратовское ООО «Экострой» (до 2018 года — ООО «РеалТ») работает в сфере ликвидации загрязнений. С сентября 2024 года компания находится в стадии ликвидации и признана банкротом. Единственный владелец и руководитель — Елена Остапенко, ей также принадлежит турагентство «Санторини», ранее учрежденное Владимиром и Ларисой Гафановичами. За 2024 год выручка «Экостроя» снизилась на 77% до 119 млн руб., убытки составили 511 млн руб.