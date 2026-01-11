Пассивный актив

Первой сделкой ФК «Зенит» на трансферном рынке зимой стала продажа атакующего защитника Жерсона в бразильский «Крузейро». Эксперты до сих пор разбираются в финансовых подробностях этого трансфера, и если сложить все составляющие, то получится, что клуб из Петербурга не так и проиграл. В плане футбольной значимости приглашение Жерсона в «Зенит» выглядит как провал, так как приходил он в сине-бело-голубой клуб в качестве игрока сборной Бразилии и потенциального лидера, а ушел как потерявший в цене товар, который необходимо сбыть с рук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жерсон потерял время, находясь в Петербурге. Тренеры «Зенита» потеряли время, пытаясь встроить его в состав

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Жерсон потерял время, находясь в Петербурге. Тренеры «Зенита» потеряли время, пытаясь встроить его в состав

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Жерсон был приобретен «Зенитом» летом 2025 года за 25 млн евро у бразильского «Фламенго», где он был капитаном. Свой класс игрок, которому было 28 лет, подтвердил на Клубном чемпионате мира, сыграв на этом турнире несколько ярких матчей. К тому же Жерсон до прихода в «Зенит» был твердым игроком основы сборной Бразилии. Говорили о том, что клуб из Петербурга заплатил еще до 15 млн «подъемных» за приобретение Жерсона его отцу, который является агентом футболиста, различные комиссии другим посредникам. Но доподлинно это неизвестно. Сумма в 25 млн евро была переведена на счета «Фламенго» одним платежом.

Сейчас Жерсон продан «Крузейро» за 27 млн евро. Еще 3 млн «Зенит» получит в виде бонусов, если игрок приведет клуб из Бразилии к успехам и сам покажет там хорошую статистику. Деньги за Жерсона сине-бело-голубые получат с рассрочкой. Если принять эти сведения на веру, то получится, что «Зенит» не остался проигравшей стороной, покупая и продавая Жерсона. Что выглядит странно. Обычно бразильские клубы с выгодой для себя продают талантливых игроков в Европу и на вырученные средства развиваются, вкладывая их в воспитание других футболистов. Тем более что Жерсон, если верить порталу transfermarkt, подешевел за время нахождения в Петербурге: его цена упала до 18 млн евро.

Для бразильского футбола это вообще самая дорогая покупка в истории. Для «Зенита» — один из самых «жирных» трансферов «на выход». Дороже клуб из Петербурга продавал только аргентинца Леандро Паредеса в ПСЖ (40 млн евро), бразильцев Халка в китайский «Шанхай» (56 млн) и Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» (60 млн). Почему «Крузейро», не самый успешный бразильский клуб в последние годы, так сильно вцепился в Жерсона, остается загадкой. Большим мотивом для игрока перейти туда — или в какой-нибудь другой бразильский клуб, который осилил бы трансфер, — было то, что летом пройдет чемпионат мира и Жерсон хочет вернуть себе место в сборной Бразилии. В местном чемпионате он будет чаще попадаться на глаза тренеру Карло Анчелотти, который возглавляет эту команду. Хотя Анчелотти не обделяет вниманием и игроков «Зенита», приглашая в сборную Дугласа Сантоса, Луиса Энрике. Может, в «Крузейро» думают, что Жерсон покажет там выдающийся футбол и выведет клуб на новый уровень? В «Зените» он ничего особенного не показал.

И это мягко сказано. За время пребывания в клубе из Петербурга Джокер, как прозвали Жерсона, не так часто появлялся на поле. Его брали на замену Венделу, который должен был уйти летом в «Ботафого», другой бразильский клуб. Но «Ботафого» покупать игрока «Зенита» отказался из-за невозможности осуществить трансфер. Вендел вернулся в «Зенит». Вместе с Жерсоном они претендовали на место в центре поля. Но там лучшие качества новичка терялись.

Жерсон во «Фламенго» действовал на правом фланге атаки, где у «Зенита» и так был перебор игроков: Максим Глушенков, Лусиано, Луис Энрике, еще молодой Вадим Шилов. В центре поля у петербуржцев раскрылся Педро — еще один бразилец. Джокер, придя в «Зенит», сыграл несколько матчей, да и то неполных, а потом получил травму и долго восстанавливался. Может, он больше восстанавливался от переезда в Россию. Потому что трансфер в «Зенит», как сообщали, сорвал игроку и его окружению переход в саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Там у Жерсона были бы другие финансовые условия. И другая мотивация. Хотя и в «Зените» он был одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы: его зарплата составляла 6 млн евро в год. Часть из них была выплачена. За то, что Жерсон провел в клубе 15 матчей и забил два гола: в ворота «Оренбурга» в Кубке России и в ворота «Акрона» в РПЛ. Даже не отдал ни одной передачи. И всем своим видом показывал, что не хочет играть за «Зенит». Хотя говорил, что готов к любому повороту судьбы и любит всех своих партнеров.

В итоге был осуществлен трансфер в «Крузейро». Жерсон потерял время, находясь в Петербурге. Тренеры «Зенита» потеряли время, пытаясь встроить его в состав. Покупка бразильца была не первой неудачной для сине-бело-голубых, особенно учитывая сумму трансфера. Можно вспомнить летнее приобретение аргентинского защитника Романа Веги, который тоже не играет за клуб. Ранее «Зенит» купил другого аргентинца, Лусиано Гонду, теперь хочет обменять его в ЦСКА на защитника Игоря Дивеева. Луис Энрике, приобретенный сине-бело-голубыми у «Ботафого» за 33 млн, забил в 19 матчах этого сезона два гола и не имеет четкой позиции на поле. До сих болельщики плюются от игры нападающего Александра Соболева, который перешел в «Зенит» из «Спартака».

Теперь важно вложить вырученные за продажу Жерсона средства в покупку новых игроков. И сделать это нужно так, чтобы главный тренер «Зенита» Сергей Семак по окончании трансферного окна не сказал снова, что ему дали не совсем тех футболистов, которых он хотел видеть в команде. Семак давал понять это уже несколько раз. Видимо, его мнение не является решающим, когда клуб совершает операции на трансферном рынке.

Кирилл Легков