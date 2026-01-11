Пропавшего в Кузбассе подростка нашли мертвым

В Кемеровской области найдено тело 17-летнего подростка, который пропал в Прокопьевске. Тело подростка обнаружили 10 января на улице Проектной. В поисковой операции участвовали 194 человека, включая местных жителей и сотрудников полиции.

В управлении Следственного комитета сообщили, что поиски завершены. Сейчас проводится доследственная проверка по статье об убийстве. После будет принято процессуальное решение.

При этом на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Точная причина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил заявление о розыске 9 января. Молодой человек пропал 8 января, когда вышел из автомобиля знакомого на улице и не вернулся.