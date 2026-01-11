Казань вошла в мировой рейтинг самых безопасных городов

Казань заняла 72-е место в рейтинге самых безопасных городов мира в 2025 году. Топ был составлен порталом numbeo.

В России самым безопасным городом признали Нижний Новгород – город занял 56-е место в мировом рейтинге. Далее по уровню безопасности в России идут Калининград (78-е место) и Москва, закрывшая топ-100.

На первом месте в мировом рейтинге оказался Абу-Даби (ОАЭ), за ним следуют Доха (Катар) и Дубай (ОАЭ). В топ-5 также вошли Тайбэй (Тайвань) и Шарджа (ОАЭ).

Рейтинг безопасности включает оценку преступности, уровня полицейского присутствия, качества инфраструктуры и других факторов, влияющих на восприятие безопасности жителями и гостями города.

