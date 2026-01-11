Зарубежные СМИ: Решится ли Вашингтон напасть на Тегеран?

США готовы помочь протестующим в Иране. По информации The New York Times, Белый дом рассматривает возможность атаки на Исламскую Республику. Тем временем парламент Ирана собрался на экстренное заседание. Законодатели в зале стали скандировать «Смерть Америке!». В ходе протестов, бушующих в стране с конца декабря, погибли уже больше сотни человек, сообщает Associated Press. Иранское государственное телевидение говорит о потерях среди сотрудников сил безопасности. На фоне возможной интервенции Штатов Израиль перевел свои войска в состояние повышенной готовности. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсуждал возможную иранскую операцию в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио. Решится ли Вашингтон напасть на Тегеран? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner / Reuters Фото: Tom Brenner / Reuters

Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность ударов по Ирану в ответ на попытки правительства подавить протесты в Исламской Республике. Президенту США уже представили несколько вариантов атак, сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц. По данным газеты, некоторые сценарии предполагают атаки и по невоенным объектам в Тегеране. Окончательного решения в Вашингтоне пока не приняли, но Трамп думает одобрить операцию. В то же время власти США осознают, что удары по Ирану могут иметь обратный эффект: привести к ответным атакам против американских военных и дипломатов в регионе.

Собеседники The Wall Street Journal из числа официальных лиц Белого дома делают акцент на варианте с крупномасштабным авиаударом по нескольким военным целям в Иране. Как отмечают чиновники, консенсуса по поводу действий Штатов пока нет, никакую военную технику или персонал для подготовки операции еще не перемещали. По их словам, признаков неизбежной атаки на Исламскую Республику нет.

Несмотря на предупреждения США, власти Ирана усиливают репрессии против участников акций протеста, пишет издание Politico. Генеральный прокурор страны предупредил, что любой замеченный на антиправительственных выступлениях иранец будет считаться врагом Бога, а это карается смертной казнью. Так, к ответственности будут привлечены и те, кто помогал участникам беспорядков. В заявлении прокуратуры говорится, что судебные разбирательства будут проводиться без снисхождения, сострадания или попустительства, а митингующие будут рассматриваться как предатели нации, стремящиеся к иностранному господству над страной.

Волна протестов не стихает в Иране уже третью неделю. Оппозиция намерена поддерживать это движение до тех пор, пока ключевые правительственные деятели либо не сбегут из страны, либо не перейдут на другую сторону. Представитель американской разведки в разговоре с Reuters назвал ситуацию «игрой на выносливость».

Официальный Тегеран обвиняет в разжигании беспорядков США и Израиль. Хакерская группировка Handala из Ирана опубликовала в соцсети X данные 600 человек, которые, как утверждается, связаны с израильской разведслужбой «Моссад» и ответственны за протесты на улицах Тегерана. Ведущим офицером «Моссада» внутри Ирана называют Мехрдада Рахими. Хакеры опубликовали список его контактов — имена и телефонные номера. Сообщалось, что Корпус стражей исламской революции задержал шпиона «Моссада».