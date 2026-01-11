Telegraph: ЕС пригрозил санкциями IT-гигантам США из-за планов по Гренландии

Европейский союз разрабатывает план ответных мер на случай отказа президента США Дональда Трампа разместить силы НАТО в Гренландии. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, санкции могут коснуться крупнейших технологических компаний США.

Под ограничения могут попасть корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Google, Microsoft и X (бывший Twitter). Им может быть запрещена работа в ЕС. Рестрикции также грозят американским банкам и финансовым институтам, а Вашингтону — выводом войск с баз в Европе.

Параллельно, как отмечает The Telegraph, Великобритания обсуждает с союзниками по НАТО детали возможного размещения сил на острове. Эти планы пока находятся на ранней стадии.

На днях Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы Россия или Китай присутствовали в Гренландии, и пообещал установить контроль над островом любым способом даже без согласия ее жителей.