Politico: в ЕС опасаются сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии

В Брюсселе возникли опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить покупку Гренландии в комплексное соглашение по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Некоторые европейские чиновники полагают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета. Однако высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с изданием скептически оценил эти опасения.

«Президент вряд ли так поступит», — заявил он. «Мы всегда действуем согласованно, а затем пересматриваем каждый шаг. Это как деловая сделка», — добавил собеседник.

На днях Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы Россия или Китай присутствовали в Гренландии, и пообещал установить контроль над островом любым способом даже без согласия ее жителей.