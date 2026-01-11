Politico: в ЕС опасаются сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
В Брюсселе возникли опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить покупку Гренландии в комплексное соглашение по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Некоторые европейские чиновники полагают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета. Однако высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с изданием скептически оценил эти опасения.
«Президент вряд ли так поступит», — заявил он. «Мы всегда действуем согласованно, а затем пересматриваем каждый шаг. Это как деловая сделка», — добавил собеседник.
На днях Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы Россия или Китай присутствовали в Гренландии, и пообещал установить контроль над островом любым способом даже без согласия ее жителей.