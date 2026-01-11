FT: молчание НАТО после слов Трампа о Гренландии вызывает тревогу в Европе

Отсутствие публичной реакции руководства НАТО на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии вызывает растущее беспокойство в европейских столицах. Как сообщает Financial Times, это усиливает сомнения в способности альянса защищать интересы Дании.

Фото: Annegret Hilse / Reuters Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«(Генсек НАТО) Марк Рютте должен был быть человеком, на которого Европа могла бы положиться… Но он не должен быть таким молчаливым», — цитирует издание одного из чиновников ЕС. Другой источник в НАТО отметил, что подобные вопросы «трудно обсуждать внутри альянса», но бездействие означает молчаливое согласие.

Европейские дипломаты полагают, что молчание альянса создает ощущение безнаказанности Вашингтона. «Мы не будем раскрывать детали диппереговоров, но генсек, как всегда, тесно сотрудничает с лидерами по обе стороны Атлантики», — заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

На днях Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы Россия или Китай присутствовали в Гренландии, и пообещал установить контроль над островом любым способом даже без согласия ее жителей. «Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», — добавил он.