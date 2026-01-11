Гусев назвал атаку на Воронеж одной из самых сильных с начала конфликта

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что накануне административный центр региона подвергся одной из самых сильных атак беспилотников с февраля 2022 года. По словам главы региона, противник выбрал максимальное число гражданских объектов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на 00:02 мск 11 января, всего дежурным силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 17 беспилотников. Как сообщил губернатор в 09:04 мск, повреждения получили более 10 многоквартирных домов (один из них — нежилой), столько же — частных домов, гимназия и несколько административных зданий.

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов», — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале. Сейчас в больнице остается только одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Еще двое человек — мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, отпущены на амбулаторное лечение.