Астраханские аграрии добились рекордных показателей по урожаю и переработке

Валовый объем в сельском хозяйстве в Астраханской области достиг 75 млрд руб. Положительная динамика продемонстрирована как в растениеводстве, так и в животноводстве, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в мессенджере MAX.

В Астраханском АПК установили новые рекорды

В Астраханском АПК установили новые рекорды

Фото: Минсельхоз Астраханской области

Фото: Минсельхоз Астраханской области

В 2025 году сбор овощей составил более 1,8 млн тонн, что на 1,9% выше уровня предыдущего года, урожай картофеля превысил 465 тыс. тонн (рост 1,2%). Посевные площади увеличились на 3,1%, достигнув 91,3 тыс. га, а объем переработки сельхозпродукции вырос до 490 тыс. тонн. Мощности овощехранилищ доведены до 232 тыс. тонн, что позволяет осуществлять круглогодичные поставки местной продукции, уточнил глава региона.

Особый акцент господин Бабушкин сделал на развитии глубокой переработки сырья. В прошлом году в Красноярском районе запустили завод по производству томатной пасты. Сейчас в АПК региона реализуются шесть инвестпроектов, имеющих статус «особо важных». Они, как отмечает губернатор, способствуют созданию новых рабочих мест и укреплению инфраструктуры отрасли.

В сфере животноводства планируется наращивание мощностей за счет развития кормовой базы. В частности, прорабатывается вопрос о строительстве завода по производству кормов на основе люцерны. Соглашение о его создании, как напомнил Игорь Бабушкин, было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Нина Шевченко