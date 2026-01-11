Автобусы изменили маршруты в связи с коммунальной аварией на Звездной улице

В ночь на 11 января затопило холодной водой проезжую часть у дома 14 по Звездной улице, сообщает пресс-служба «Водоканала Петербурга». Речь идет об оживленном пешеходном переходе. Специалисты предприятия провели обследование и убрали дорогу от наледи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время ведутся работы по локализации вытекания. В ходе работ без горячей и холодной воды останутся местный торговый центр и дом 8 по Звездной улице, где ЖСК отказал специалистам «Водоканала» в доступе к водомерному узлу для монтажа временного водопровода.

В связи с аварией были временно изменены маршруты автобусов №№ 16, 36, 256. Они объезжают место прорыва трубы по соседним улицам.

Андрей Маркелов