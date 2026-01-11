Авиакомпания «Победа» восстановила план полетов в Шереметьево

Авиакомпания «Победа» вошла в штатный режим выполнения суточного плана полетов в аэрогавани Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Авиакомпания восстановила режим полетов по всей маршрутной сети к 9:00 мск. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что вошла в штатный режим выполнения суточного плана полетов в Шереметьево.

Из-за сильного снегопада Шереметьево не принимало самолеты всю первую половину дня 10 января — почти семь часов. Авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия» пришлось менять расписание. По внутренним и международным направлениям задержались десятки рейсов.